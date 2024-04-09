Брутер: Армения отказывается от хороших отношений с Россией (видео)

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Армения не считает для себя важным участвовать в заседаниях СНГ, ОДКБ, ЕАЭС. Более того, она считает правильным продемонстрировать свою особую позицию по данным вопросам. Армения отказывается от хороших отношений с Россией и считает, что отношения с Россией должны быть такими же, как и с любой другой страной, тем более, что Армения с Россией не граничит.

Об этом, как сообщает Tg-канал Minval – LIVE, заявил эксперт Владимир Брутер.

«Армения не будет приостанавливать свое участие в Содружестве хотя бы потому, что Содружество очень помогает в раличных гуманитарных вопросах, таких как образование, безвиз и тому подобное. А что касается ОДКБ и ЕАЭС, то там другое.

Все такого рода заседания подытоживают определенное развитие событий. На таких заседаний не принимают судьбоносных решений. Поэтому участие или неучастие в них позволяет лишь сверить подходы», – добавил он.

