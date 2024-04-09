Тегеран: Южный Кавказ не должен становиться ареной геополитического соперничества

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Представитель МИД Ирана Насер Канани прокомментировал состоявшуюся 5 апреля в Брюсселе трехстороннюю встречу ЕС-США-Армения.

По его словам, Южный Кавказ не должен становиться ареной геополитического соперничества. При этом Канани настаивает на необходимости регионального сотрудничества для установления мира и стабильности.

«Вот почему важно использовать возможности региональных форматов, в том числе формата «3+3». В этой связи необходимо укреплять мир и стабильность, укреплять сотрудничество на основе взаимовыгоды», – добавил он.