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В России мусульман призвали к бдительности перед праздником Ураза-байрам

В России мусульман призвали к бдительности перед праздником Ураза-байрам

Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ обратилось к верующим накануне праздника Ураза-байрам.

«Касательно мер безопасности, безусловно, с учетом и последних событий мы призываем всех наших верующих быть бдительными, ни в коем случае не поддаваться ни на какие провокации», – отметил замглавы ДУМ РФ муфтий Рушан Аббясов, которого цитирует «Вестник Кавказа».

О бдительности мусульманам напомнили в связи с недавним терактом в «Крокус сити холле», жертвами которого стали более 140 человек. На праздничный намаз утром 10 апреля в мечетях соберутся тысячи людей.

«Мы просим наших верующих, которые хотят прийти помолиться, не приходить с какими-то большими вещами, большими сумками, рюкзаками, потому что будут досмотры» – заявил муфтий.

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