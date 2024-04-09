ЕС приступил к подготовке очередного пакета санкций против России

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Европейский союз начал подготовку 14-го пакета санкций, который должен быть принят весной этого года. Об этом говорится в сообщении Европейской комиссии.

«Мы начали подготовку 14-го пакета санкций, который должен быть принят весной. Он, вероятно, будет включать широкий перечень ограничительных мер с сильным акцентом на борьбу с обходом – например, в морском секторе, поскольку Россия продолжает пытаться нарушать верхнюю границу цен на экспорт нефти», – сообщил вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.

Он отметил, что ЕС также ищет способ остановить обход санкций через западные дочерние компании, работающие в странах за пределами Европы.

«С точки зрения ЕС, материнские компании ЕС, которые сохраняют влияние на бизнес-операции своих зарубежных дочерних компаний, могут нести ответственность за операции, осуществляемые этими дочерними компаниями», – добавил Домбровскис.

Вице-президент Еврокомиссии также подчеркнул, что ЕС и в дальнейшем будет оказывать давление на Россию и тех, кто поддерживает ее на поле боя, где бы они ни находились.

«Мы продолжим преследовать друзей Путина. И мы продолжим преследовать тех, кто помогает России обходить санкции или пополнять ее военный арсенал», – отметил он.