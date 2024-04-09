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Байден продлил действие антироссийских санкций

Байден продлил действие антироссийских санкций

Президент Соединённых Штатов Джо Байден ещё на год оставил в силе действие антироссийских санкций, которые США ввели из-за вредоносной деятельности властей РФ. Об этом официально объявила пресс-служба Белого дома, распространив соответствующую документацию.

Под вредоносной деятельностью подразумевается то, что Кремль вмешивается в выборы в Штатах и государствах-союзниках, а также предпринимает кибератаки. Кроме того, Байден заявил, что РФ, начав войну в Украине, нарушала «устоявшиеся принципы международного права, в том числе территориальную целостность государств».

«По этой причине [санкционное] чрезвычайное положение, объявленное указом 14024 <…>, должно действовать ещё год после 15 апреля 2024 года», — заявил Байден в пояснительной записке.

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