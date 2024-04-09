Полиция в праздничные дни будет работать в усиленном режиме

В дни праздника Рамазан сотрудники органов внутренних дел будут продолжать службу в усиленном режиме.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД.
Было отмечено, что для обеспечения высокого уровня охраны общественного порядка, законности и правопорядка, исполнения служебных обязанностей личный состав всех органов и подразделений МВД будет продолжать службу в усиленном режиме.
Будет увеличено количество полицейских нарядов в местах проведения массовых мероприятий, скопления людей, усилен контроль за охраной важных объектов.