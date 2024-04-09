Министр экономики Джаббаров совершил рабочий визит в Россию (фото)

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Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в рамках рабочего визита в Российскою Федерацию обсудил вопросы расширения экономических связей.

Микаил Джаббаров в рамках делового визита в Российскою Федерацию провел встречи с заместителем председателя правительства России, министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым, министром экономического развития Максимом Решетниковым, председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной, а также с руководителями ряда компаний и коммерческих структур РФ.

В ходе встреч было подчеркнуто, что экономическое сотрудничество между странами расширяется благодаря тому большому значению, которое Азербайджан и Россия придают развитию двусторонних связей. Россия является одним из основных торговых партнеров Азербайджана и занимает первое место по импорту азербайджанской ненефтяной продукции. На встречах, в ходе которых обсуждались вопросы повестки дня развития азербайджано-российских экономических связей, рассмотрены перспективы повышения динамики в торговле, транспорте, промышленности, машиностроении, судостроении, фармацевтике, инновациях, применении решений на основе искусственного интеллекта, финансах и других сферах.

Также была предоставлена информация о мерах по развитию ненефтяной промышленности Азербайджана, предлагаемых предпринимателям в промышленных зонах льготах и стимулах, возможностях реализации совместных проектов. Стороны обсудили направления совершенствования механизмов содействия сотрудничеству и вопросы, представляющие взаимный интерес.