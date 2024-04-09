Посольство России поздравило Азербайджан

106 Просмотров

Сердечно поздравляем азербайджанских друзей с праздником Рамазан. В этот благословенный и радостный праздник желаем крепкого здоровья, благополучия, удачи, неиссякаемого оптимизма и всего самого доброго и сокровенного. Пусть Всевышний ниспошлет благословение, гармонию и мир в каждый дом, исполнит самые заветные мечты.

Об этом говорится в сообщении посольства России в Азербайджане в соцсети Х.