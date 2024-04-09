Посольство России поздравило Азербайджан

Сердечно поздравляем азербайджанских друзей с праздником Рамазан. В этот благословенный и радостный праздник желаем крепкого здоровья, благополучия, удачи, неиссякаемого оптимизма и всего самого доброго и сокровенного. Пусть Всевышний ниспошлет благословение, гармонию и мир в каждый дом, исполнит самые заветные мечты.
Об этом говорится в сообщении посольства России в Азербайджане в соцсети Х.
☪️ Сердечно поздравляем азербайджанских друзей с праздником Рамазан!
В этот благословенный и радостный праздник желаем крепкого здоровья, благополучия, удачи, неиссякаемого оптимизма и всего самого доброго и сокровенного. pic.twitter.com/BOfb4iWEec
— Посольство России в Азербайджане (@embrus_az) April 9, 2024