МИД Азербайджана поздравляет соотечественников |
Наши позиции в направлении Нахчывана подверглись обстрелу |
Азербайджан и Узбекистан проведут КШУ |
Армения может отказаться подписывать мирное соглашение с Азербайджаном |
Нетаньяху: В мире нет силы, которая сможет оставить Израиль |
Армения не хочет возвращать оккупированные села |
Израиль нанесет удар по иранским ядерным объектам, если Тегеран начнет атаку |
Джеймс Карден призвал Пашиняна вспомнить об опыте Украины и Грузии |
Израиль готовит удар по турецкой экономике и попросил США ввести санкции |
Главное Мир

Вирусы гепатита убивают 3500 человек в день

Вирусы гепатита убивают 3500 человек в день

Новые данные из 187 стран, показывают, что число смертей от вирусного гепатита выросло до 1,3 миллиона в 2022 году с 1,1 миллиона в 2019 году, согласно отчету ВОЗ, опубликованному на этой неделе ко Всемирному саммиту по борьбе с гепатитом в Португалии.

Это «тревожные тенденции», заявила на пресс-конференции Мег Доэрти, руководитель глобальных программ ВОЗ по ВИЧ, гепатиту и инфекциям, передающимся половым путем.

В докладе говорится, что в мире ежедневно происходит 3500 смертей от инфекций гепатита — 83 процента от гепатита В, 17 процентов от гепатита С.

Теги:
Из этой рубрики
Вирусы гепатита убивают 3500 человек в день
Мир

Вирусы гепатита убивают 3500 человек в день

2024/04/09, 19:22
Франция отказалась от дальнейшего диалога с Россией
Мир

Франция отказалась от дальнейшего диалога с Россией

2024/04/09, 17:55
США поставили Украине стрелковое оружие, захваченное у Ирана
Мир

США поставили Украине стрелковое оружие, захваченное у Ирана

2024/04/09, 17:26
Папа Римский вновь призвал Россию к переговорам с Украиной
Мир

Папа Римский вновь призвал Россию к переговорам с Украиной

2024/04/09, 17:14
Названы лучшие гаранты безопасности Армении
Мир

Названы лучшие гаранты безопасности Армении

2024/04/09, 17:00
Еще семь фигурантов дела о «Крокусе» внесли в перечень террористов
Мир

Еще семь фигурантов дела о «Крокусе» внесли в перечень террористов

2024/04/09, 16:48
Глава МИД Великобритании встретится с Трампом, чтобы обсудить Украину и Газу
Мир

Глава МИД Великобритании встретится с Трампом, чтобы обсудить Украину и Газу

2024/04/09, 16:45
Нетаньяху: В мире нет силы, которая сможет оставить Израиль
Мир

Нетаньяху: В мире нет силы, которая сможет оставить Израиль

2024/04/09, 16:35
Россия наступает на Часов Яр тактикой двойного удара
Мир

Россия наступает на Часов Яр тактикой двойного удара

2024/04/09, 15:33