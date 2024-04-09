Вирусы гепатита убивают 3500 человек в день

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Новые данные из 187 стран, показывают, что число смертей от вирусного гепатита выросло до 1,3 миллиона в 2022 году с 1,1 миллиона в 2019 году, согласно отчету ВОЗ, опубликованному на этой неделе ко Всемирному саммиту по борьбе с гепатитом в Португалии.

Это «тревожные тенденции», заявила на пресс-конференции Мег Доэрти, руководитель глобальных программ ВОЗ по ВИЧ, гепатиту и инфекциям, передающимся половым путем.

В докладе говорится, что в мире ежедневно происходит 3500 смертей от инфекций гепатита — 83 процента от гепатита В, 17 процентов от гепатита С.