Азербайджан и Узбекистан проведут КШУ

121 Просмотров

В соответствии с «Планом двустороннего сотрудничества на 2024 год, подписанным между Министерством обороны Азербайджана и Министерством обороны Республики Узбекистан», в течение нынешнего года между двумя странами будут проведены тактические командно-штабные учения с компьютерной поддержкой, сообщает Минобороны Азербайджана.

С целью проведения первых штабных переговоров узбекская делегация посетила нашу страну.

На встрече с делегацией Узбекистана был представлен брифинг о предстоящих совместных азербайджано-узбекских тактических командно-штабных учениях с компьютерной поддержкой.

В заключение встречи, на которой было сообщено о целях учений, состоялся обстоятельный обмен мнениями о задачах, которые предстоит выполнить, и по другим вопросам, был подписан итоговый протокол командно-штабных учений.