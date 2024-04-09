Шольц обсудил с Пашиняном армяно-азербайджанский мирный процесс (обновлено)

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18:13 Премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил о готовности Армении выйти на решения на основе принципов, согласованных 6 октября 2022 года в Праге, 14 мая и 15 июля 2023 года в Брюссселе, а также 5 октября 2023 года в Гранаде. Об этом сообщает пресс-служба армянского правительства.

Пашинян назвал неприемлемой любую попытку исказить эти принципы.

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16:53 Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом сообщили в армянском Кабмине.

Обсуждены вопросы, касающиеся сотрудничества Армения-Германия, дальнейшего развития отношений Армения-ЕС.

Кроме того, был затронут армяно-азербайджанский мирный процесс.