Джейхун Байрамов пригласил Садыра Жапарова принять участие в COP29

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Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов пригласил президента Кыргызстана Садыра Жапарова принять участие в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), которая пройдет в Баку в ноябре.

Об этом сообщает пресс-служба президента Кыргызстана.

«Министр отметил успешно прошедшие сегодня переговоры с кыргызским коллегой Жээнбеком Кулубаевым, в рамках которых обсуждены вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Кыргызстаном, подготовка к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата, текущая ситуация в регионе», – говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что Байрамов от имени президента Ильхама Алиева пригласил Садыра Жапарова принять участие в данном мероприятии.