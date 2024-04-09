США поставили Украине стрелковое оружие, захваченное у Ирана

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США передали Вооруженным силам Украины более пяти тысяч единиц оружия, захваченного при досмотре кораблей, доставлявших грузы из Ирана хуситам в Йемене. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети X.

В этом грузе были автоматы АК-47, пулеметы, снайперские винтовки и ручные противотанковые гранатометы РПГ-7. Украина получила это оружие и более 500 тысяч патронов калибра 7,62 мм 4 апреля.

По данным CENTCOM, этого стрелкового оружия хватит для оснащения одной украинской бригады. В ходе операции в период с мая 2021 года по февраль 2023 года всего было задержано четыре грузовых судна, следовавших в Йемен с этим стрелковым оружием, говорится в заявлении командования.