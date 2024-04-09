Эрдоган позвонил Алиеву

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Президент Турции поздравил главу государства с праздником Рамазан и пожелал нашему народу процветания.

Алиев поблагодарил за оказанное внимание и поздравления и в свою очередь, поздравил турецкого лидера с праздником, пожелал процветания народу Турции.

В ходе телефонного разговора главы государств выразили уверенность в том, что азербайджано-турецкие отношения дружбы, братства и союзничества будут и впредь развиваться и укрепляться во всех сферах, провели обмен мнениями о перспективах сотрудничества.