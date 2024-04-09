Россия наступает на Часов Яр тактикой двойного удара

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Российские оккупанты применяют тактику двойного удара во время штурмов Часового Яра Донецкой области.

Об этом сообщает аналитик немецкого издания BILD Юлиан Рёпке на основе анализа открытых данных.

Эксперт изучил маневры ВС РФ под Часовым Яром за последние 10 дней. По его словам, тактику двойного удара (double push) Россия применяла и раньше во время захвата украинских городов и сел. Она заключается в обходе позиций противника с флангов и одновременном прямом фронтальном ударе.

«В битве за Часов Яр российские войска вторжения пытаются реализовать свою успешную (Авдеевка, Бахмут, Новомихайловка и т.д.) тактику двойного удара: клещи с севера и юга плюс прямой штурм города с востока», – пишет Рёпке.