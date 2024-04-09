Ильхам Алиев в Габале (фото)

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев 9 апреля посетил Габалинский район.

Ильхам Алиев посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, установленный в городе Габала.

Он также принял участие в открытии электроподстанции 110/35/10 кВ «Гаджиалили».

Президент открыл и Региональный учебный центр ОАО «Азеришыг».

Ильхам Алиев при этом принял участие в открытии в поселке Бум Габалинского района нового здания полной средней школы имени Тебриза Ягубова на 624 ученических места.

Ильхам Алиев также принял участие в открытии Габалинской центральной районной больницы, рассчитанной на 160 коечных мест.