Боррель: У ЕС не будет общей армии в обозримом будущем

68 Просмотров

Евросоюз не сможет в обозримом будущем обзавестись собственной армией, так как государства-члены по-прежнему настаивают на сохранении национального суверенитета в обороне, признал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, также отвечающий в Еврокомиссии за вопросы обороны и безопасности.

«Государства – это первая линия. У нас нет армии в Брюсселе, и завтра у нас не будет европейской армии. Государства контролируют свою оборонную политику», – сказал Боррель, выступая в Брюсселе на международном форуме, передает РИА Новости.

Он рассказал, что многие лидеры европейских государств предупреждали Еврокомиссию о своем несогласии с передачей полномочий в области обороны в ведение европейских институтов.

«Они не хотят отказываться от суверенитета в этой сфере, но мы должны сделать так, чтобы каждое государство работало», – сказал Боррель.

По его словам, существует огромный потенциал сотрудничества между государствами-членами в сфере обороны, но сохраняются также и опасения и стремление обеспечить в первую очередь собственный оборонный комплекс в отдельно взятом государстве.

Позитивным примером Боррель назвал создание Европейского фонда мира, из которого ЕС, в том числе, оплачивает часть расходов на поставки вооружения и боеприпасов Украине, а также подготовку украинских военных.