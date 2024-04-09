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Израиль готовит удар по турецкой экономике и попросил США ввести санкции

Израиль готовит удар по турецкой экономике и попросил США ввести санкции

Израиль в ответ на действия властей Турции по ограничению экспорта подготовит «обширный» список турецких товаров, ввоз которых в еврейское государство будет запрещен, так как Анкара в одностороннем порядке нарушила действующие двусторонние торговые соглашения, сообщило министерство иностранных дел Израиля.

«Министр иностранных дел Исраэль Кац во вторник поручил экономическому отделу министерства иностранных дел подготовить обширный список продуктов, которые Турция не сможет экспортировать в Израиль. Турция в одностороннем порядке нарушает торговые соглашения с Израилем, и Израиль примет все необходимые меры против этого», – говорится в заявлении.

Кац в своем заявлении, распространенном министерской пресс-службой, подчеркнул, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган «в очередной раз жертвует экономическими интересами турецкого народа ради поддержки (радикального палестинского движения) ХАМАС».

«Израиль не подчинится насилию и шантажу, не будет жаловаться на одностороннее нарушение торговых соглашений, а примет параллельные меры против Турции, которые нанесут ущерб турецкой экономике. Кроме того, я поручил связаться со странами и организациями в США, прекратить инвестиции в Турцию и предотвратить импорт продукции из Турции, а наших друзей в американском конгрессе я попросил изучить нарушение законов … и ввести санкции против Турции соответственно», – заявил Кац.

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