Азербайджанцев предупредили, чтобы они не ехали учиться в Украину

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Настоятельно советуем студентам, которые хотят учиться в Украине, не поступать в университеты этой страны.

Об этом сказала директор Департамента признания квалификаций Агентства по обеспечению качества в образовании Айсель Керимли, передает АПА.

«К сожалению, некоторые компании обманывают людей и направляют их в университеты в страны, где происходит война. Просим граждан быть осторожными в этих вопросах, потому что из-за войны студенты не смогут посещать занятия. Это в конечном итоге создает проблему в плане признания диплома», – отметила она.