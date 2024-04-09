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Турция вводит ограничения на экспорт товаров в Израиль

Турция вводит ограничения на экспорт товаров в Израиль

Министерство торговли Турции приняло решение с 9 апреля ввести ограничения на экспорт в Израиль 54 позиций промышленных товаров в связи с военной операцией израильской армии в секторе Газа , сообщает ТАСС.

Ограничения будут действовать до тех пор, пока израильские военные не покинут палестинский анклав.

В заявлении минторга говорится, что введен запрет на ввоз в Израиль различных видов продукции из стали, алюминия, красок, электрических кабелей, авиатоплива, масла, удобрений, на некоторые виды промышленной техники и другую продукцию.

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