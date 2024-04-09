В ЦБА назвали филиалы банков, которые будут работать в праздничные дни

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В нерабочие дни, с 10 по 14 апреля 2024 года, будут функционировать некоторые филиалы и отделения банков и ООО «Азерпочт», а также пункты обмена валюты, сообщили в пресс-службе ЦБА.

В целях обеспечения постоянного доступа к услугам по обмену валюты для граждан и туристов будут функционировать 126 точек обмена валюты 17 банков (в том числе три точки продаж трех банков в круглосуточном режиме), 68 филиалов ООО «Азерпочт», пять пунктов обмена валюты, имеющих соответствующую лицензию (в том числе один в круглосуточном режиме).