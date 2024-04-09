Видео опубликовано. Вопросы остаются

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ФСБ России, которая ведёт расследование теракта в «Крокус Сити», опубликовала очередные видеоотрывки допросов террористов – тех самых, которых «повязали» в Брянской области. Задержанные, включая и того, кому при аресте отрезали ухо, заученно рассказывают, что их действиями руководил некий Сайфулло, которого ещё предстоит разыскать и задержать, что обещали им за «работу» в «Крокусе» миллион рублей, причём отдать их должны были в Киеве, что были готовы аж два «окна» на границе с Украиной… Представили и фотографии, «извлечённые» из смартфонов террористов: танки и другая боевая техника под украинскими флагами, даже марка с «нецензурным жестом» и крейсером «Москва»… Российские пропагандисты иронизируют: это скорее «набор» украинского националиста, а не исламистского боевика.

По задумке, свежие опубликованные видеоматериалы должны были предоставить широкой публике новые доказательства причастности к теракту в «Крокусе» «киевского режима». Но тем не менее, по крайней мере пока, опубликованные материалы не дают ответов на многие вопросы.

Можно, конечно, отмахнуться от аргументов, что задержанные граждане Таджикистана скорее похожи не на подготовленных террористов, а на обычных для Москвы «гастарбайтеров». Возможно, надо быть специалистом, чтобы «сличить» видеозаписи из «Крокуса» со съемками задержанных и ответить на вопрос, одни и те же это люди или нет. Можно посчитать, что свидетели, которые описывали террористов «ростом 180 см, спортивного сложения», просто ошибались, и вообще «у страха глаза велики». Тем более можно не возводить в абсолют впечатление, что об «украинском следе» сами боевики говорят как-то заученно, словно повторяют урок.

Прежде всего, неясно, насколько к теракту причастна ИГИЛ. С одной стороны, именно ИГИЛ, точнее, её афганская ячейка «Вилайят Хорасан», находится в фокусе внимания международных экспертов. В США говорят о том, что «Вилайят Хорасан» заметно активизировалась и сосредоточилась на России. Именно ИГИЛ касались и появившиеся 7-8 марта предупреждения западных посольств в Москве. Именно из-за ИГИЛ синхронно с терактом в «Крокусе» свою террористическую тревогу объявила Франция. То, что задержанные – граждане Таджикистана, версию о «Вилайят Хорасан» как бы подтверждает. Но, в отличие от марки с крейсером «Москва», никаких доказательств причастности задержанных к ИГИЛ и даже их религиозного фанатизма (который, строго говоря, ещё не доказательство причастности к терактам) нам не представили. Нет ни запрещенной религиозной литературы, изъятой на квартирах задержанных, ни соответствующих фото и видео в их смартфонах, ни доказательств их глубокой религиозности на видео допросов.

Ещё одна странность: террористам обещали заплатить в рублях. Зачем? Что, они после такого собирались возвращаться в Россию? Или рубли – это самая «ходовая» валюта в мире? Почему не договорились об оплате в долларах, таджикских сомони, в гривнах?

И самое главное, по официальной версии, сами террористы действуют на редкость нелогично. Устроив бойню в «Крокусе», боевики садятся в белый микроавтобус, который к этому моменту даже в новостях успели показать, и устремляются к украинской границе. То есть террористы, по версии следствия, не сняли загодя квартиры, где бы «отсиделись» после теракта, пока не схлынет первая «волна» розыска, не сменили автомобиль и продолжали пользоваться тем же микроавтобусом, на котором подъехали к «Крокусу»? Даже если они хотели покинуть территорию России как можно быстрее, о запасном автомобиле точно могли бы позаботиться. Тем более нелогично ехать к украинской границе — даже если их «ждали» в Киеве. Это не граница, а линия фронта. Из Украины на территорию России неоднократно прорывались боевики «Русского Добровольческого корпуса. В результате уже на дальних подступах к границе действуют особые меры безопасности. И если террористы хотели побыстрее уйти, то почему не выбрали более безопасный маршрут? Почему, в конце концов, не попытались улететь в одну из «третьих стран»? Чаще всего террористам, если, конечно, они выбрались живыми с места своей кровавой «работы», удается ускользнуть именно через аэропорт. Полностью перекрыть все воздушные гавани – задача трудновыполнимая, а приметы нападавших становятся известны только через некоторое время.

При этом на стадии подготовки к теракту его «авторы» проявили прямо таки невероятную осведомлённость и предусмотрительность. Раздобыли боевое оружие. Провезли его до нужной точки в условиях повышенных мер безопасности. Безошибочно выбрали в качестве мишени концерт в зале, где как раз накануне московские правоохранительные органы решили снять вооруженную охрану и где осталась только коммерческая служба безопасности с дубинками и перцовыми баллончиками,..И вдруг – такой ляп?

И уж точно украинская марка в смартфоне одного из террористов не дает ответа на другие вопросы: почему правоохранительные органы России повели себя столь непрофессионально? Почему, даже при наличии предупреждения, в «Крокусе» не было вооруженной охраны? Почему все полицейские спецподразделения — СОБР, «Росгвардия» и т.д. — добирались до места трагедии так долго? Почему террористов упустили из зала?

Безусловно, у всех бывают сбои в работе. Конечно, люди порой ведут себя нелогично, но на сей раз «странностей» слишком много, чтобы не озвучить совсем уж неприятный вопрос: а не действовали ли российские правоохранители по известной схеме: «Как поймать льва в пустыне? Поймать кошку и бить, пока не признается, что лев – это она»? На самом ли деле в Брянской области задержали авторов теракта в «Крокусе»? И не ушли ли настоящие террористы от ответственности?

Нурани