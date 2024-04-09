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Баку и Астрахань вновь связали рейсы российской авиакомпании «Азимут»

Баку и Астрахань вновь связали рейсы российской авиакомпании «Азимут»

Российская авиакомпания «Азимут» возобновила прямые регулярные рейсы из Астрахани в Баку.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы астраханского аэропорта.

«Авиакомпания «Азимут» с начала апреля 2024 года возобновила прямые регулярные рейсы из Астрахани в Азербайджан. Рейсы в Баку будут выполняться два раза в неделю по понедельникам и четвергам», – говорится в сообщении воздушной гавани.

Согласно расписанию, время вылета из Баку – 07:00 с прибытием в аэропорт Астрахани в 08:30. В обратном направлении самолет будет вылетать из Астрахани в 09:35 с прибытием в аэропорт Баку в 11:05. Время для каждого аэропорта указано местное.

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