Кучма: Когда врагом становится брат, это хуже, чем предательство

116 Просмотров

Бывший президент Украины (1994-2005) Леонид Кучма заявил, что Россия и Украина были братскими странами, но теперь стали врагами и произошло это, по словам политика, по вине Москвы. Соответствующие слова прозвучали в интервью японскому порталу Kyodo.

«У Украины больше нет брата. Россия — это Каин (В Библии старший сын Адама и Евы, убивший своего брата Авеля). Когда врагом становится брат, это хуже, чем предательство», — сказал Кучма.

Он заявил, что Украина стремилась к равноправным и дружеским отношениям с РФ, но Москва «делит всех на врагов и вассалов».