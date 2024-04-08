Ватикан осудил аборты, суррогатное материнство, смену пола и гендерную теорию

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В Ватикане определили круг некоторых серьезных нарушений человеческого достоинства, к которым отнесли все, что противоречит самой жизни, например, любые убийства, в том числе войны, геноцид, аборты, эвтаназия, самоубийство. В опубликованном документе дикастерии доктрины веры, готовившегося к 75-летию Всеобщей декларации прав человека, осуждаются также суррогатное материнство, гендерная теория и цифровое насилие.

В частности, в документе указывается, что все, оскорбляющее человеческое достоинство, включая нечеловеческие условия жизни, несправедливое тюремное заключение, депортации, рабство, проституция, рынок рабов или позорные условия труда, относится к нарушению прав человека. Смертная казнь также упоминается как «нарушение достоинства каждой человеческой личности».

Хотя указывается, что «необходимо избегать любых признаков дискриминации по отношению к гомосексуалистам и особенно любой формы агрессии и насилия, что само по себе противоречит человеческому достоинству», гендерная теория представляет опасность, «поскольку стирает различия и делает всех одинаковыми». «Хотеть избавиться от себя, как предписывает гендерная теория, означает не что иное, как уступить древнему искушению человека, который становится Богом», – говорится в тексте. Дается негативное суждение о возможности смены пола, поскольку «это обычно ставит под угрозу уникальное достоинство, которое человек получил с момента зачатия». При этом, тем не менее, не должна исключаться возможность того, что «человек, страдающий половыми аномалиями, уже очевидными при рождении или развивающимися позже, может выбрать получение медицинской помощи с целью разрешения этих аномалий».

Церковь осуждает аборт и суррогатное материнство, из-за которого «дитя, заслуживающее уважения достоинства, становится просто объектом». «Эта практика серьезно ущемляет достоинство женщины и ее ребенка и основана на эксплуатации материальной нужды матери», – говорится в тексте.

Наконец, в перечне нарушений человеческого достоинства указывается «цифровое насилие», которое определяется как новая форма насилия, распространяемого в сети.