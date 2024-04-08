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Миссия ЕС отбила в Красном море 11 атак

Миссия ЕС отбила в Красном море 11 атак

Миссия ЕС по защите судов в Красном море ASPIDES, запущенная около 2 месяцев назад, уже сопроводила в регионе 68 судов и отразила 11 атак. Об этом, как передает РИА Новости, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

«Эта миссия действует активно и подвергается опасности. Но ее задачи исключительно оборонительные, мы не задействованы в каких-либо операциях против хуситов», – сказал он.

Глава дипломатии ЕС также указал, что «до настоящего момента свои фрегаты для миссии предоставили 4 государства-члена ЕС, еще 19 государств участвуют, задействуя свой персонал».

По словам Борреля, кризис в Красном море «увеличивает время доставок на 10-14 дней, стоимость доставки контейнеров из Китая в Европу выросла в два раза, стоимость страховки грузов увеличилась на 60%».

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