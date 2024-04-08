Счетная палата не информирует общественность об итогах проверок

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Счетная палата не разглашает результаты конфиденциальных проверок. Об заявил председатель палаты Вугар Гюльмамедов.

Гюльмамедов ответил на вопрос о том, почему цель по освещению в средствах массовой информации результатов мероприятий внешнего государственного финансового контроля составляет не 100%, а 63%.

«Причина также заключается в том, что сумма нарушений не слишком велика по отношению к сумме охвата и не носит дифференцированного характера», – добавил Гюльмамедов, которого цитирует «Репорт».