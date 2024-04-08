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Счетная палата не информирует общественность об итогах проверок

Счетная палата не информирует общественность об итогах проверок

Счетная палата не разглашает результаты конфиденциальных проверок. Об заявил председатель палаты Вугар Гюльмамедов.

Гюльмамедов ответил на вопрос о том, почему цель по освещению в средствах массовой информации результатов мероприятий внешнего государственного финансового контроля составляет не 100%, а 63%.

«Причина также заключается в том, что сумма нарушений не слишком велика по отношению к сумме охвата и не носит дифференцированного характера», – добавил Гюльмамедов, которого цитирует «Репорт».

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