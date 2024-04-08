Министериал СНГ пройдет 12 апреля в Минске

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Заседание Совета министров иностранных дел стран СНГ пройдет 12 апреля в Минске.

Об этом сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров в ходе брифинга в Астане.

«Планируется обсуждение актуальных аспектов региональной и международной повестки дня, состояние и перспективы взаимодействия в рамках СНГ», – сказал он.

По его словам, на заседании планируется принять ряд решений, направленных на укрепление взаимодействия в политической, культурно-гуманитарной сферах и в области туризма и спорта.

Также главы внешнеполитических ведомств планируют принять ряд совместных заявлений.