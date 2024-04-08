Дмитрий Крамаренко «сватает» Черчесова в сборную Азербайджана

183 Просмотров

Российский специалист Станислав Черчесов на все 200% подойдет сборной Азербайджана по футболу. Такое мнение высказал тренер вратарей московского клуба ЦСКА Дмитрий Крамаренко.

«Я знаю Станислава Саламовича очень давно, еще с тех времен, когда он был футболистом. Мне даже удалось поиграть против него. Он выступал на самом высоком уровне в качестве голкипера как на клубном уровне, в частности, за московский «Спартак», так и за сборную России. Также выступал на высоком уровне и в зарубежных клубах», – вспомнил Крамаренко, которого цитирует «Спутник».

Он оценил и тренерские качества потенциального кандидата на пост наставника национальной команды.

«Станислав Саламович также здорово зарекомендовал себя в качестве тренера, особенно когда работал в сборной России, которая достигла очень хорошего результата. Это целеустремленный человек, отлично знающий свое дело, прошедший большую школу футбола», – отметил Крамаренко.

При этом он подчеркнул, что российский специалист не окажется чужим в сборной Азербайджана.

«Думаю, что на 100, а то и 200% он подойдет для сборной Азербайджана, потому что он кавказец, близок по менталитету. Кстати, Черчесов достаточно свободно говорит на нескольких языках. Думаю, что подход к азербайджанским футболистам он найдет достаточно быстро. У него есть в хорошем смысле свое я, а также он предпочитает железную дисциплину, что не помешает нашим ребятам в сборной», – заметил Крамаренко.