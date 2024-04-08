Турция введет ряд мер против Израиля

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Власти Турции приняли решение поэтапно ввести в отношении Израиля некоторые новые меры противодействия.

Об этом журналистам заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

«Нет оправдания тому, что Израиль блокирует наши попытки доставить помощь жителям сектора Газа. В связи с такой ситуацией мы приняли решение ввести ряд новых мер в отношении Израиля. Одобренные президентом Эрдоганом данные меры будут реализовываться безотлагательно и поэтапно. Они будут действовать, пока Израиль не объявит о полном прекращении огня и не позволит гуманитарной помощи беспрепятственно приходить в Газу», – сказал он.

Турецкий дипломат не уточнил, о каких именно мерах противодействия в отношении Израиля идет речь.