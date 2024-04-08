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Без помощи Конгресса Украина проиграет войну, считает Зеленский (видео)

Без помощи Конгресса Украина проиграет войну, считает Зеленский (видео)

Украине будет очень тяжело противостоять России без выделения нового пакета помощи от США. Об этом заявил Владимир Зеленский. Он признался, что Киев проиграет в конфликте.

«Без этой поддержки Конгресса нам будет очень тяжело не то что победить, а даже остаться <…> Нужно говорить конкретно Конгрессу: если Конгресс не поможет Украине, Украина проиграет войну», — указал Зеленский во время онлайн-встречи с участниками международной инициативы в поддержку Украины.

Он предложил на встрече подумать над тем, как привлечь внимание конгрессменов и граждан США к Украине.

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