Без помощи Конгресса Украина проиграет войну, считает Зеленский (видео)

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Украине будет очень тяжело противостоять России без выделения нового пакета помощи от США. Об этом заявил Владимир Зеленский. Он признался, что Киев проиграет в конфликте.

«Без этой поддержки Конгресса нам будет очень тяжело не то что победить, а даже остаться <…> Нужно говорить конкретно Конгрессу: если Конгресс не поможет Украине, Украина проиграет войну», — указал Зеленский во время онлайн-встречи с участниками международной инициативы в поддержку Украины.

Он предложил на встрече подумать над тем, как привлечь внимание конгрессменов и граждан США к Украине.

