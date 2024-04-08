Израиль определился с датой вторжения в Рафах

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Дата вторжения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в палестинский город Рафах на границе с Египтом уже согласована. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, его цитирует РИА Новости.

По словам израильского премьера, ему было доложено о результатах переговоров в Каире по освобождению заложников. Нетаньяху заверил, что Израиль работает над достижениями своих целей: освобождению заложников и достижению полной победы над палестинским движением ХАМАС.

«Для этой победы необходим вход в Рафах и ликвидация оставшихся там батальонов террористов. Это произойдет — есть дата», — сказал Нетаньяху, не указав точной даты. Ранее он уведомил США о готовности без помощи Вашингтона войти в Рафах.