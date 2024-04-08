Израиль завершает активную фазу операции в Газе

105 Просмотров

Израиль завершает активную фазу операции в Секторе Газа и выводит оттуда практически все свои войска. Об этом сообщает The Jerusalem Post

По данным издания, внутри анклава останется только 933-я пехотная бригада «Нахаль», которой поставлена задача охранять линию разграничения между Газой и Израилем.

Сообщается, что военная операция в Рафахе также была перенесена из-за давления США, которые неоднократно угрожали Тель-Авиву, если израильские военные начнут атаковать район, в который согнали жителей всего палестинского анклава.