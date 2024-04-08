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Главное Экономика

Эксперты AПБА обнаружили сальмонеллу в курятине из Беларуси

Эксперты AПБА обнаружили сальмонеллу в курятине из Беларуси

В замороженной куриной продукции, импортированной из Беларуси, обнаружена сальмонелла.

Данную информацию приводит Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (AПБА).

Отмечается, что AПБА продолжает принимать меры по контролю за продуктами питания, которые импортируются в страну. В рамках мероприятий сотрудниками Агентства были взяты образцы замороженной цельной куриной продукции ООО «Агрокомбинат Дзержинский» общим весом 450 килограммов, импортированной ООО «Азнур» из Республики Беларусь. Они были переданы в соответствующую лабораторию Агентства продовольственной безопасности Азербайджана. По результатам проведенных испытаний в образцах были обнаружены бактерии сальмонеллы.

В соответствии с законодательством по данному факту принято решение о вывозе или уничтожении опасной продукции за пределы таможенной территории.

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