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Сагателян: Власти делают все, чтобы посеять вражду с Ираном и Россией

Сагателян: Власти делают все, чтобы посеять вражду с Ираном и Россией

Власти Армении отвергли множество весомых предложений Ирана. Об этом во время встречи с жителями Воскепара заявил депутат от блока «Армения» Ишхан Сагателян.

«Власти делают все, чтобы посеять вражду с Ираном и Россией, поскольку эти страны не потерпят политики Никола по привлечению других сил в этот регион и превратят Армению в Украину», – приводит его слова news.am.

По его словам, власти сделали все, чтобы оттолкнуть от Армении ее союзников.

«Сегодня в Армении ведется антироссийская пропаганда неописуемого характера. У России на территории Армении есть военная база, армяно-турецкую границу охраняют русские. Что нам даст вражда с Россией в этой ситуации?», – добавил Сагателян.

Он выразил уверенность, что Никол Пашинян делает все по указке Запада, чтобы посеять вражду с Россией.

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