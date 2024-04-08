Президент Алиев поздравил соотечественников с праздником |
Армения направила Азербайджану новую редакцию мирного договора |
Хикмет Гаджиев встретился с Каневским |
СГБ наказала распространителей дезинформации |
Азербайджан направил в Малатью партию гумпомощи (фото) |
МККК закрыл офис в Ханкенди |
Чавушоглу: Если Запад будет поставлять оружие Армении, мы дадим Азербайджану в 3 раза больше |
Новые подробности о французской шпионской сети в Азербайджане, кто он, очередной фигурант? |
32 года резне, учиненной армянскими фашистами в селе Агдабан |
Главное Экономика

Азербайджан и Россия обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества

Азербайджан и Россия обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества

Заместитель председателя правительства – министр промышленности и торговли России Денис Мантуров встретился с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым.

Как сообщает официальный сайт правительства Российской Федерации, участники встречи обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

«Российско-азербайджанская торговля демонстрирует хорошую динамику. Наше взаимодействие в области промышленности развивается в целом позитивно – реализуется ряд крупных кооперационных проектов в ключевых отраслях экономики», – сказал на встрече Мантуров, слова которого приводятся в сообщении.

Отмечается, что речь, к примеру, идет о проектах в области автомобилестроения, железнодорожного машиностроения, авиастроения, фармацевтики.

У двух стран существует большой потенциал и в онлайн-торговле, отметил вице-премьер России.

В заключение Мантуров пригласил Джаббарова посетить международную промышленную выставку «Иннопром», которая пройдет в Екатеринбурге с 8 по 11 июля 2024 года.

Теги:
Из этой рубрики
Азербайджан и Россия обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества
Экономика

Азербайджан и Россия обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества

2024/04/08, 19:07
Ирак может запустить курдский трубопровод для поставок нефти в Турцию
Экономика

Ирак может запустить курдский трубопровод для поставок нефти в Турцию

2024/04/08, 17:00
Песков: Россия и Турция ищут выход из ситуации с финрасчетами
Экономика

Песков: Россия и Турция ищут выход из ситуации с финрасчетами

2024/04/08, 14:22
Экспорт в Россию из Турции уменьшился на треть из-за проблем с платежами
Экономика

Экспорт в Россию из Турции уменьшился на треть из-за проблем с платежами

2024/04/08, 11:55
Министр энергетики рассказал об экспорте азербайджанского газа
Экономика

Министр энергетики рассказал об экспорте азербайджанского газа

2024/04/08, 10:35
Казахстанские банки замедлили обработку переводов из России
Мир

Казахстанские банки замедлили обработку переводов из России

2024/04/08, 10:30
Турецкие компании начнут выпуск деталей для Airbus и Rolls-Royce
Экономика

Турецкие компании начнут выпуск деталей для Airbus и Rolls-Royce

2024/04/08, 00:31
Турция негласно блокирует экспорт в Израиль
Экономика

Турция негласно блокирует экспорт в Израиль

2024/04/07, 22:27
Эрдоган утвердил соглашение между Азербайджаном, Турцией и Грузией
Экономика

Эрдоган утвердил соглашение между Азербайджаном, Турцией и Грузией

2024/04/07, 17:28