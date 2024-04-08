Азербайджан и Россия обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества

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Заместитель председателя правительства – министр промышленности и торговли России Денис Мантуров встретился с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым.

Как сообщает официальный сайт правительства Российской Федерации, участники встречи обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

«Российско-азербайджанская торговля демонстрирует хорошую динамику. Наше взаимодействие в области промышленности развивается в целом позитивно – реализуется ряд крупных кооперационных проектов в ключевых отраслях экономики», – сказал на встрече Мантуров, слова которого приводятся в сообщении.

Отмечается, что речь, к примеру, идет о проектах в области автомобилестроения, железнодорожного машиностроения, авиастроения, фармацевтики.

У двух стран существует большой потенциал и в онлайн-торговле, отметил вице-премьер России.

В заключение Мантуров пригласил Джаббарова посетить международную промышленную выставку «Иннопром», которая пройдет в Екатеринбурге с 8 по 11 июля 2024 года.