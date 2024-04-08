СГБ наказала распространителей дезинформации

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Служба госбезопасности (СГБ) приняла правовые меры в отношении граждан, подозреваемых в попытках вызвать искусственный ажиотаж в обществе.

Согласно информации СГБ, ими являются Алиев Рашад Балага оглу (1977 г.р.) и Меликов Пярвиз Рамиз оглу (1973 г.р.).

Указанные лица обвиняются в распространении дезинформации в соцсетях о якобы эскалации напряженности на азербайджано-армянской границе, погибших и раненых среди военнослужащих азербайджанской армии, приведении в состояние боевой готовности войсковых соединений и тяжелого артиллерийского вооружения, введении комендантского часа на территории Лачинского района и пр.

«СГБ предотвратила распространение подобной дезинформации и приняла необходимые правовые меры в отношении упомянутых граждан», – говорится в сообщении.