Автовокзалы готовятся к росту пассажиропотока в праздник Рамазан

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Все автовокзалы, действующие на территории Азербайджана, с 10 по 14 апреля будут работать в усиленном режиме в целях обеспечения качественного и непрерывного обслуживания населения во время праздника Рамазан, сообщает пресс-служба AYNA.

«Даны соответствующие указания всем автостанциям и автовокзалам о строгом соблюдении движения автобусов согласно утвержденному расписанию. Ведутся работы по обеспечению непрерывной и безопасной работы перевозчиков на междугородных и межрегиональных маршрутах с целью недопущения заторов в праздничные дни», – отмечает AYNA.

В Бакинском международном автовокзале сообщили об особом контроле за интервалом движения автобусов на маршрутах, соблюдением водителями правил безопасности при пассажирских перевозках.

«Во избежание дорожных заторов на маршруты будет выпущено необходимое количество дополнительных автобусов», – сообщают транспортные операторы.