Президент Алиев поздравил соотечественников с праздником |
Армения направила Азербайджану новую редакцию мирного договора |
Хикмет Гаджиев встретился с Каневским |
СГБ наказала распространителей дезинформации |
Азербайджан направил в Малатью партию гумпомощи (фото) |
МККК закрыл офис в Ханкенди |
Чавушоглу: Если Запад будет поставлять оружие Армении, мы дадим Азербайджану в 3 раза больше |
Новые подробности о французской шпионской сети в Азербайджане, кто он, очередной фигурант? |
32 года резне, учиненной армянскими фашистами в селе Агдабан |
Главное Мир

Россия попросила у Казахстана бензин на случай дефицита

Россия попросила у Казахстана бензин на случай дефицита

Россия попросила Казахстан быть готовым поставить ей 100 тысяч тонн бензина в случае дефицита, усугубляемого атаками украинских беспилотников и перебоями в работе. Об этом сообщает Reuters.

Один из источников издания сообщил, что сделка по использованию запасов для России уже согласована.

По словам источников, Москва попросила Казахстан создать аварийный резерв в 100 тысяч метрических тонн бензина, готовых к поставкам в Россию.

Соседняя Беларусь также согласилась помочь России с поставками бензина.

По состоянию на конец марта в результате атак беспилотников было выведено из строя около 14% российских мощностей по первичной переработке нефти. Пока власти заявляют, что ситуация на внутренних рынках топлива стабильна, а запасы достаточно велики.

Теги:
Из этой рубрики
Турция утвердила стоимость визы для граждан Таджикистана
Мир

Турция утвердила стоимость визы для граждан Таджикистана

2024/04/08, 18:50
Хакеры взломали Институт национального страхования Израиля
Мир

Хакеры взломали Институт национального страхования Израиля

2024/04/08, 18:06
Азербайджан направил в Малатью партию гумпомощи (фото)
Мир

Азербайджан направил в Малатью партию гумпомощи (фото)

2024/04/08, 18:00
Россия попросила у Казахстана бензин на случай дефицита
Мир

Россия попросила у Казахстана бензин на случай дефицита

2024/04/08, 17:33
Со 145 000 граждан Грузии спишут налоговый долг
Мир

Со 145 000 граждан Грузии спишут налоговый долг

2024/04/08, 17:15
Вода в Сене оказалась слишком грязной для проведения Олимпиады
Мир

Вода в Сене оказалась слишком грязной для проведения Олимпиады

2024/04/08, 16:38
Парламент Грузии зарегистрировал законопроект об иноагентах
Мир

Парламент Грузии зарегистрировал законопроект об иноагентах

2024/04/08, 15:51
Шольц пообещал не танцевать в TikTok
Мир

Шольц пообещал не танцевать в TikTok

2024/04/08, 15:29
Турция подала заявку на участие в проекте создания Российской орбитальной станции
Мир

Турция подала заявку на участие в проекте создания Российской орбитальной станции

2024/04/08, 13:51