Россия попросила у Казахстана бензин на случай дефицита

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Россия попросила Казахстан быть готовым поставить ей 100 тысяч тонн бензина в случае дефицита, усугубляемого атаками украинских беспилотников и перебоями в работе. Об этом сообщает Reuters.

Один из источников издания сообщил, что сделка по использованию запасов для России уже согласована.

По словам источников, Москва попросила Казахстан создать аварийный резерв в 100 тысяч метрических тонн бензина, готовых к поставкам в Россию.

Соседняя Беларусь также согласилась помочь России с поставками бензина.

По состоянию на конец марта в результате атак беспилотников было выведено из строя около 14% российских мощностей по первичной переработке нефти. Пока власти заявляют, что ситуация на внутренних рынках топлива стабильна, а запасы достаточно велики.