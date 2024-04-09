Справедливые расчеты УМК по фитру

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Всевышний Аллах повелел мусульманам по завершении поста в Рамазан выплачивать закят фитр («милостыня разговения»). Согласно религиозным канонам, выплачивать этот закят для правоверных обязательно, то есть он выплачивается за всех членов семьи, даже за ребенка в утробе матери. Заключается он в том, что малоимущим людям выдаются либо деньги, либо продукты на то, чтобы и они сумели завершить пост за праздничным столом, то есть достойно его отметить. И согласно сегодняшней информации, приуроченной к поздравлению председателя Управления мусульман Кавказа шейхульислама Аллахшукюра Пашазаде по случаю приближающегося праздника Рамазан, была дана фетва (решение лидеров или лидера религиозной организации), согласно которой рекомендовано выплатить закят в размере 10-15 манатов на человека.

Таково решение Совета казиев. Совершенно не ставим под сомнение необходимость этого действия, поскольку любая форма благотворительности лишь приветствуется, однако невольно обращает на себя внимание сумма и форма оформления фитра. Возникает следующий простой вопрос: откуда появилась цифра 10-15 манатов? Понятно, что таково решение Совета казиев, но почему не 5 манатов или другая сумма? То есть, на чем основывается расчет этой суммы?

И кстати, общеизвестно, что фитр можно сделать, просто купив и передав малоимущей семье зерно, пшено, хурму, изюм, рис и другие виды продовольствия. Плюс минимум установленный Советом казиев – это вовсе не показатель, на который должен ориентироваться верующий человек, потому как, если позволяют средства, то милостыню можно и увеличить как в виде денег, так и продуктов. А с другой стороны, Управление мусульман Кавказа указывает на минимум, из которого должен исходить человек, если хочет совершить фитр. Но почему именно 10-15 манатов?

Пытаясь разобраться в вопросе, мы покопались в интернете и нашли сумму, рекомендованную верующим в качестве фитра в 2019 году – 5-10 манатов. То есть за 5 лет сумма фитра увеличилась лишь на 5 манатов? И вот здесь напросилось следующее действие: захотелось привязать годовые рекомендации Совета казиев к официальной зарплатной статистике по республике. И вот что мы получили. В 2019 году среднемесячная зарплата в Азербайджане составляла 623 маната. Да, это итоговый годовой показатель, а к моменту завершения поста он составлял примерно 555 манатов. Однако по итогам 2023 года этот же показатель в Азербайджане достиг 1183 манатов, то есть сегодня, в начале весны, он однозначно выше 1200 манатов, выше более чем в два раза, чем пять лет тому назад. Однако Совет казиев не стал увеличивать сумму фитра в такой же пропорции. Почему?

Мы предлагаем вам на вскидку несколько вариантов, а вы уж сами решите, почему фитр у нас не достигает до 20 манатов на человека?

Первое – УМК решил перестраховаться и не стал существенно увеличивать сумму фитра. Второе – официальная статистика не отражает действительного положения дел, в реальности среднемесячная зарплата меньше. И третье: если увеличить сумму фитра, то люди станут меньше заниматься благотворительностью во время Рамазана.

В качестве примера хочется привести российскую практику фитра. На сайте Духовного Управления мусульман России приводится весьма интересная градация фитра, к которому они через тире приписывают слово «садака». Там предложена сумма, меняющаяся в зависимости от благосостояния семьи. Малоимущим людям предлагается внести 150 рублей, людям среднего достатка – 800 рублей, а для состоятельных – от 1200 рублей и выше. По курсу Центрального банка Азербайджана это составит соответственно 2,76 манатов, 14,72 манатов и 22,08 манатов. Более того, на сайте указаны даже варианты отправки денег банковским переводов и путем SMS сообщения, то есть по безналичному расчету.

А что, если мы подойдем к этому же вопросу под другим углом? Вот смотрите: 10-15 манатов для того, что бы обеспечить одного человека полноценной праздничной едой. Пусть небогатой, поскольку речь идет о милостыне, но праздничной. А теперь по сумме фитра постараемся построить расчеты того, сколько же надо человеку в нашей стране, чтобы нормально питаться в течение месяца. Не шиковать, но и не голодать. Умножаем 10 манатов на три и получим 30 манатов на человека в день, а в течение месяца эта сумма составит 900 манатов. На человека. Какая у нас среднемесячная зарплата сейчас? Правильно – 1200 манатов. Получается, что 900 из них уйдет только лишь на еду, а остальные 300 манатов равномерно будут поделены на коммунальные услуги и транспорт. И если исходить из этого расчета, то есть, если приравнять указанную Советом казиев сумму фитра на человека, то получается вполне логичная сумма. И если в этой истории осталось что-либо, что можно было бы приписать посредством союза «но», то оставим дополнение на ваше усмотрение. Мы лишь попытались подумать над суммой фитра с социально-экономической точки зрения.

Рауф Насиров