Азербайджан изучит опыт Италии в строительном секторе

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Об этом сказала генеральный секретарь Общественного объединения «Ассоциация производителей строительных материалов Азербайджана» (ATMİA) Шахана Сары в ходе пресс-конференции, посвященной итогам участия в выставке Tokyo Construction & Design 2024.

«В Азербайджан при поддержке Итальянской торговой палаты состоится визит Николы Руггиеро, члена Генуэзской Ассоциации архитекторов. Он проведет научно-практический семинар для предпринимателей и студентов ААСУ . Также в этом году планируется ознакомительная миссия членов ассоциации в Италию. Азербайджан изучит опыт Италии в строительном секторе», – сказала она.

Отметим, что Ассоциация производителей строительных материалов Азербайджана была создана в 2017 году. Основной целью Ассоциации является развитие строительного сектора в Азербайджане, продвижение мер, проводимых государством в области экономического и социального развития.