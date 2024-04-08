Вода в Сене оказалась слишком грязной для проведения Олимпиады

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Более чем за три месяца до старта Олимпийских игр в Париже уровень загрязнения воды в Сене серьезно превышает допустимые значения, сообщает издание L.

По результатам исследования, которое с сентября 2023-го по март 2024-го года проводила экологическая компания Surfrider Foundation, вода в реке небезопасна для купания. Организаторы Игр планируют очистить реку для проведения в ней соревнований по триатлону и плаванию на открытой воде.

Парижская мэрия ввела официальный запрет на купание в Сене более ста лет назад. Обусловлен он тем, что в воде фиксируется высокая концентрация кишечной палочки и других бактерий.