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Парламент Грузии зарегистрировал законопроект об иноагентах

Парламент Грузии зарегистрировал законопроект об иноагентах

Парламент Грузии на заседании бюро зарегистрировал законопроект об иноагентах.

Проект изначально на рассмотрение был передан комитету парламента по юридическим вопросам, передает ТАСС.

Параллельно заседанию бюро несколько десятков человек проводят акцию протеста против законопроекта у служебного входа в парламент.

Законопроект не касается физических лиц, он относится к некоммерческим юридическим лицам и СМИ, более 20% дохода которых поступает из-за границы. Подобные организации будут обязаны в январе каждого года представлять Минюсту декларацию о доходах и расходах. В случае невыполнения этого обязательства они будут оштрафованы на 25 тыс. лари (около $9,3 тыс.). Если декларация не будет представлена и после штрафа, за каждый месяц просроченной декларации будет взиматься по 20 тыс. лари (около $7,4 тыс.).

При Минюсте Грузии также будет создан специальный реестр организаций, финансирующихся из-за рубежа.

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