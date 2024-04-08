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Шольц пообещал не танцевать в TikTok

Шольц пообещал не танцевать в TikTok

Канцлер ФРГ Олаф Шольц зарегистрировал аккаунт в соцсети TikTok.

Об этом сообщает ведомство по делам печати и информации федерального правительства Германии на своем сайте.

«С помощью нового канала пресс-служба федерального правительства расширяет спектр информирования граждан, которые всё чаще узнают и обмениваются информацией о политике в TikTok», — говорится в сообщении.

Аккаунт будет предоставлять информацию о работе Шольца и правительства ФРГ, а также «позволит заглянуть за кулисы повседневной правительственной жизни».

Канцлер Германии, комментируя создание страницы в TikTik, заявил, что не будет танцевать в роликах.

«Я не танцую. Обещаю», — написал канцлер в соцсети X (бывш. Twitter).

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