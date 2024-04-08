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Ильхам Алиев назначил судью и председателя городского суда Ханкенди

Ильхам Алиев назначил судью и председателя городского суда Ханкенди

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Илькина Абдуллаева судьей и председателем городского суда Ханкенди.

Как сообщает Report, Илькин Гисмет оглу Абдуллаев родился в 1985 году в Кюрдамирском районе.

Он окончил факультет международного права Бакинского государственного университета.

Абдуллаев работал старшим помощником прокурора Сабирабадского района, в 2018-2021 годах – судьей Лянкяранского суда по тяжким преступлениям, а с 2021 года – судьей Ширванского апелляционного суда.

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