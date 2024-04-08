Аллахшукюр Пашазаде назвал сумму закят аль-фитр

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Согласно информации Шамахинской астрофизической обсерватории Национальной академии наук Азербайджана, в этом году 1 числа месяца шавваль совпадает с праздником Рамазан.

Об этом заявил председатель Управления Мусульман Кавказа шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде в поздравлении по случаю праздника Рамазан.

«Время закята аль-фитр, одного из важных предписаний поста, следует после вечернего намаза в последний день месяца Рамазан – в праздничный вечер. Согласно фетве Совета казиев, рекомендуется выплачивать закят аль-фитр в размере 10-15 манатов на человека», – отметил он.