Остановлен снос Бакинской Европейской школы из-за нахождения колодцев и тоннелей (фото)

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Остановлен снос старого здания Бакинской Европейской средней школы, расположенного на пересечении улиц Сулеймана Тагизаде и Растроповичлера в Ясамальском районе.

Сотрудники Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджана осмотрели территорию, сообщили в Государственной службе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия.

«Совместно с соответствующими государственными органами текущие работы прекращены. Для определения исторического и археологического значения территории будут привлечены эксперты. По результатам заключения экспертов будут приняты соответствующие меры», – говорится в ответе на запрос.

Отметим, в социальных сетях были распространены видеокадры, свидетельствующие об обнаружении древних колодцев и тоннелей во время сноса старых зданий средней школы №199 и смежного с ней Бакинского Европейского лицея, расположенных на бывшей «Советской».