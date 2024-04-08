Завтра в Баку будет до 18 градусов тепла

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9 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Будет дуть южный ветер.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, температура воздуха составит ночью 6-10° тепла, днем 13-18° тепла.

Атмосферное давление составит 766 мм рт.ст., относительная влажность воздуха – ночью 70-75%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Но ночью и утром местами ожидается туман, моросящий дождь. Умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 7-12° тепла, днем 16-21° тепла, в горах ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла.