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В Сумгайыте задержан лжеветеран-обжора (видео)

В Сумгайыте задержан лжеветеран-обжора (видео)

В Сумгайыте задержан житель города Ширван Назар Мамедов (1990 года рождения), который, заходил в военной форме в рестораны, а также другие объекты и требовал оказать ему материальную помощь как ветерану Второй Карабахской войны. В своих показаниях он отметил, что также кушал в ресторанах бесплатно, так как владельцы не брали с него денег, думая, что он является «гази».

Было установлено, что Мамедов находился на военной службе с 2012 по 2017 годы, не участвовал ни в каких военных действиях, в том числе и в 44-дневной Отечественной войне.

Н.Мамедов одолжил у знакомого военную форму и создал образ якобы потерявшего глаз во время участия в операциях по освобождению от оккупации азербайджанских земель ветерана.

Он также прикрепил на военную форму медаль «Участник Отечественной войны», копию которой он сделал с медали одолженной у знакомого.

Расследование в отношении Н.Мамедова, который не является инвалидом, продолжается.

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