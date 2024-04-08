Экспорт в Россию из Турции уменьшился на треть из-за проблем с платежами

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. Экспорт из Турции в Россию из-за санкционной политики Запада и проблем с денежными переводами уменьшился в первом квартале на 32,1% в сравнении с 2023 годом.

Об этом сообщает газета турецких деловых кругов Ekonomim со ссылкой на данные национального института статистики.

В январе-марте лишь 4 из 25 турецких отраслей увеличили экспорт в Россию, потери в химической промышленности, на долю которой приходится значительная часть поставок, достигли 32,4%. Основной спад в экспорте, согласно данным Турецкой ассамблеи экспортеров, наблюдался в трех секторах: табачной промышленности, кожевенных и ювелирных изделий, отмечает издание.

Только в марте, как свидетельствует статистика, экспорт из Турции в РФ уменьшился на 28% в сравнении с годом ранее, до $758 млн. Всего по итогам первого квартала экспорт в Россию составил $2,1 млрд в сравнении с $3,1 в январе-марте 2023 года.

Наряду с Россией, пишет Ekonomim, отмечено снижение экспорта Турции в страны СНГ. Спад в первом квартале составил 14%.